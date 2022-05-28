Абрамович о продаже «Челси»: «Мы вместе создали наследие. Быть частью этого клуба – честь на всю жизнь»

выпустил заявление после продажи «Челси».

«Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своем намерении продать «Челси». В течение этого времени команда упорно работала над тем, чтобы найти для «Челси» подходящего владельца, который был бы в наилучшей позиции для того, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень.

Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в «Челси» почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб.

Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба – как Академия и фонд «Челси».

Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая «Челси» его новым владельцам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами.

Быть частью этого клуба – это честь на всю оставшуюся жизнь. Я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков клуба за эти невероятные годы.

Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе. Спасибо. Роман», – говорится в заявлении Абрамовича.

Лондонцы сегодня сообщили, что было достигнуто окончательное соглашение о продаже клуба и консорциуму Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов. Ожидается, что сделка будет завершена 30 мая.

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