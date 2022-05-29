Бензема – лучший бомбардир этой Лиги чемпионов с 15 голами. Рекорд Роналду – 17 мячей

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.
Нападающий «Реала» забил 15 мячей. Это четвертый результат в истории турнира. Больше мячей в течение одного розыгрыша турнира забивал только Криштиану Роналду – 17 в сезоне-2013/14.
Лучшим ассистентом Лиги чемпионов стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш – у него 7 результативных передач.
Подробную статистику Бензема можно найти здесь, а Бруну – здесь.
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