Бензема – лучший бомбардир этой Лиги чемпионов с 15 голами. Рекорд Роналду – 17 мячей

стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

Нападающий забил 15 мячей. Это четвертый результат в истории турнира. Больше мячей в течение одного розыгрыша турнира забивал только Криштиану Роналду – 17 в сезоне-2013/14.

Лучшим ассистентом Лиги чемпионов стал полузащитник – у него 7 результативных передач.

Подробную статистику Бензема можно найти здесь, а Бруну – здесь.

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