Бывшая фигуристка группы Рукавицына: «Леонова была главной подстрекательницей психологического прессинга. Один раз даже ударила меня лезвием по ноге»

Бывшая фигуристка, тренировавшаяся у в Санкт-Петербурге, рассказала о жестоком обращении в группе.

«Я приехала к Рукавицыну на просмотр из другого города, и изначально все было отлично, отношение ко мне было прекрасное. Очень долго не начинал мне ставить программы, хотя я предлагала много вариантов. Но все время это оттягивалось, хотя другим девочкам уже начинали ставить новые программы. От Валентина всегда были очень неуместные шутки, которые всегда были очень язвительны и неприятны.

Но при этом в группе между девчонками и парнями были хорошие взаимоотношения, с некоторыми мы стали лучшими друзьями. Все началось со сборов, на первой части сборов я очень сильно сбросила вес и была достаточно худенькой, потом начались проблемы с ногой, об этом я говорила тренерскому штабу, который никак на это не отреагировал, «лечили» мазями и тейпами. А боль все увеличивалась.

И в один момент, я даже не поняла в какой именно, со мной резко все прекращают общаться, начинают меня гнобить и издеваться всем коллективом, что я толстая, жирная и т. д. Хотя на тот момент не скажу, что я была толстая. Но после такого жесткого прессинга со стороны группы и позже тренерского штаба у меня действительно начались проблемы с весом, я достаточно сильно поправилась, морально было очень тяжело это все выдержать в таком возрасте. Меня просто сломали.

(Алена) Леонова была самой главной подстрекательницей этого психологического прессинга. Около трех месяцев длились сборы, и два последних месяца были просто адом для меня. Один раз на льду Леонова меня даже ударила лезвием по ноге, потому что я ей случайно помешала. Когда вернулись в Санкт-Петербург, я поняла, что в принципе уже не могу не то что тренироваться, а ходить.

Около полугода я ходила к врачам, чтобы понять, что за травма, оказалось, что это перелом одной ноги и растяжение — на другой. То есть я в принципе не могла передвигаться, это было очень больно. Когда я долечила все свои травмы, я пришла к Евгению Владимировичу и сказала, что готова работать, готова приводить себя в форму и очень сильно хочу кататься. На что мне сказали, что в группе я больше не числюсь. И что нужно было хотя бы приходить на ОФП.

Я ходить не могла, какое тут ОФП. Я попросила Евгения Владимировича, чтобы он мне дал контакты тренеров, чтобы я пришла к ним на просмотр. Он, конечно, дал эти контакты, но при этом сказал, что можно не стараться, меня все равно никто из тренеров не возьмет. Так и произошло, я ходила на просмотры и все мне отказывали. Так и закончила карьеру», – рассказала фигуристка.

Ранее на отношение в группе Рукавицына пожаловалась фигуристка Елизавета Нугуманова. Она рассказала, что ей угрожали, не давали кататься на одном льду со взрослыми фигуристами и критиковали за вес.

Алена Леонова – серебряный призер ЧМ-2012, после окончания спортивной карьеры начала работать с Рукавицыным.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят