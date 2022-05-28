Часть фанатов хотела прорваться на финал ЛЧ без билетов, некоторые перелезали через заборы. Против них применяли слезоточивый газ

Начало финала Лиги чемпионов отложено из-за проблем с безопасностью перед стадионом.

Начало матча между и «Ливерпулем» отложено на 36 минут. Зрители не могли попасть внутри стадиона , перед которым создались огромные очереди.

Болельщики столкнулись со сложностями при входе на стадион в Париже из-за длинных очередей на пропускных пунктах.

Сообщается, что против болельщиков применялся слезоточивый газ за пределами стадиона, когда они пытались прорваться внутрь.

По данным The Associated Press, также были и те люди, которые хотели пройти на стадион без билетов, они рассчитывали пройти мимо систем безопасности.

На кадрах в социальных сетях видно, как болельщики перепрыгивали не только через турникеты, но перепрыгивали и пролезали через высокие заборы перед стадионом.

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