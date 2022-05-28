Клуб Савина «Красава» не сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне

Клуб Евгения Савина не выступит в ФНЛ-2 в следующем сезоне.
«Клуб не будет играть в следующем сезоне», – заявил генеральный секретарь Олимп-ФНЛ-2 Андрей Соколов.
Вчера стало известно, что экс-футболист, блогер Евгений Савин покинул Россию после выпуска своего YouTube-шоу с украинскими игроками – с участием Андрея Ярмоленко, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева, а также Дарио Срны.
На следующий день после выхода видео клубу Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили на «Матч ТВ» в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».
После выпуска депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет.
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