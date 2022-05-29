Марсело объявил об уходе из «Реала». Победа в ЛЧ стала его 25-м трофеем с «Мадридом» – рекорд клуба

Марсело объявил об уходе из «Реала» после победы в чемпионов.

«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так – огромная радость», – сообщил бразилец после матча с «Ливерпулем» (1:0).

34-летний игрок выступал за «Мадрид» с 18 лет. В составе «сливочных» он выиграл 25 трофеев – это клубный рекорд. После победы в чемпионате Испании этого сезона превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с .

Марсело 6 раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и 5 раз – Суперкубок страны, 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также 4 раза выигрывал клубный чемпионат мира.

Этот плей-офф «Реала» не объяснить цифрами. Уникальная победа вне статистики

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru