«Зенит» может отказаться от Лантратова из-за стычки с болбоем. Сообщалось, что клуб заплатит 3,5 млн евро за вратаря

может отказаться от трансфера из-за инцидента с болбоем.

Вратарь «Химок» на 72-й минуте стыкового матча за право играть в Премьер-лиге с хабаровским СКА (0:1) попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч. Из-за этого футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому. Вратарь оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, а парень упал.

После игры голкипер извинился за свое поведение. КДК РФС оштрафовал Лантратова на 50 тысяч рублей.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, поведение 26-летнего вратаря сильно озадачило руководство клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за Лантратова 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне вратарь провел 31 матч, 9 – на ноль. Статистика Лантратова – здесь.

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