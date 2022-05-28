Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга будет расследовать дело о травле фигуристов в группе Рукавицына

Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга проведет расследование в связи с заявлением о том, что в группе тренера спортсмены подвергаются травле.

Об этом сообщил глава федерации .

«Конечно, будем выяснять обстоятельства этого дела. Хотя слышим о таком впервые», – сказал Сихарулидзе.

Ранее Нугуманова дала интервью «Матч ТВ». в котором сообщила, что в группе Рукавицына ее критиковали за вес, угрожали и не давали кататься на одном льду со взрослыми фигуристами.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят