«Полиграф должен работать в полиции, но не в футбольных клубах. Мы так далеко зайдем». Первак о словах спортдира «Балтики»

Первак: полиграф должен работать в полиции, но не в футбольных клубах.

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак высказался против использования полиграфа в футболе.

Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил , что «победить коррупцию помогут достойная зарплата, полиграф и бонусы по KPI».

«Лучше не говорить о зарабатывании денег. Деньги любят тишину. Если человек так говорит, то он малограмотный, скорее всего. Как можно так говорить? Может быть, можно заработать так, но спортивные директора разные. Когда руководители узнают, что он сказал, то к нему прислушаются. Зачем он так высказался, я не понимаю.

Полиграф для спортивных директоров — это вообще неправильно. Полиграф вообще должен работать в рамках следствия, в полиции, спецподразделениях, где-то еще, но никак не в футбольных клубах. Мы так далеко зайдем», — сказал Первак.