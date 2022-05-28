На Украине пострадали 73 спортивных объекта, ущерб оценили в 110 млн долларов

На Украине подсчитали ущерб из-за разрушения спортивных объектов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, о каких финансовых потерях в стране идет речь.

«У нас пострадали 73 спортивных объекта: где полностью разрушены, где есть какие-то повреждения крыши. Мы уже приблизительно насчитали 110 миллионов долларов ущерба, столько на сегодняшний день стоят 73 объекта.

Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и спорта в целом. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов.

Планов много, потому что необходимо сохранить спорт высших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособной на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028 году и дальше», – сказал министр в эфире «ТСН».

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