Анчелотти в рекордный 4-й раз выиграл ЛЧ как тренер. У Зидана и Пэйсли по 3 кубка

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Карло Анчелотти добился четвертой победы в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.

«Реал» под руководством итальянца обыграл «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу вингера Винисиуса Жуниора.

Карло стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Он опередил Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.

Всего у Анчелотти 5 финалов ЛЧ в тренерской карьере: 3 с «Миланом» и 2 с «Реалом». Проиграл он лишь один – в сезоне-2004/05. До этого дня трофеи были завоеваны в 2003, 2007 и 2014 году.

В качестве футболиста Карло становился победителем Кубка европейских чемпионов дважды – в 1989 и 1990 году.

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