Анчелотти в рекордный 4-й раз выиграл ЛЧ как тренер. У Зидана и Пэйсли по 3 кубка

Карло Анчелотти добился четвертой победы в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.
«Реал» под руководством итальянца обыграл «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу вингера Винисиуса Жуниора.
Карло стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Он опередил Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.
Всего у Анчелотти 5 финалов ЛЧ в тренерской карьере: 3 с «Миланом» и 2 с «Реалом». Проиграл он лишь один – в сезоне-2004/05. До этого дня трофеи были завоеваны в 2003, 2007 и 2014 году.
В качестве футболиста Карло становился победителем Кубка европейских чемпионов дважды – в 1989 и 1990 году.
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