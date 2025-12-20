Алонсо о Родриго: «Хорошо контролирует мяч и придает игре целостность. Мы должны чаще отдавать ему мяч»

Алонсо: игроки «Реала» должны чаще отдавать мяч Родриго.

Тренер «Реала » Хаби Алонсо высоко отозвался об игре вингера Родриго .

«Было приятно наблюдать за тем, что он показал в последних двух матчах, его игру и баланс, что он нам обеспечивал. Он хорошо контролирует мяч и придает игре целостность. Он хороший командный игрок как между линиями, так и в ограниченных пространствах.

Мы должны чаще отдавать ему мяч, хотим быть более последовательными в этом плане. Родриго может играть на всех трех позициях [в атаке] – справа, в центре и слева, в зависимости от наших потребностей. Он в хорошей форме, и я очень рад за него. Он этого заслуживает», – сказал Алонсо.