Живой крокодил в ящике был на дне рождения сына Овечкина. Капитан «Вашингтона» и дети трогали рептилию

задействовал настоящего крокодила в день рождения сына.

Илье, младшему сыну нападающего , 27 мая исполнилось два года.

«День рождения Илюши Овечкина провели в стиле любимого героя именинника – Синего Трактора.

На площадке гостей и главного малыша ждали много сюрпризов: фудтрак с мороженым, интерактивные игры и игровые автоматы, веселая анимация с любимыми героями, а также много подарков», – рассказали в агентстве, организовавшем детскую вечеринку.

В одном из конкурсов Овечкину пришлось практически засунуть руки в пасть крокодилу. Хоккеист должен был угадать на ощупь, что спрятано в коробке. Этими кадрами поделилась жена игрока Анастасия Шубская в соцсетях.

«Ааа, крокодильчик. Маленький крокодильчик», – сказал капитан «Кэпиталс». Дети трогали крокодила под присмотром взрослых.

Праздничный четырехъярусный торт также был оформлен в стиле мультфильма «Синий Трактор».

Семья Овечкина отпраздновала день рождения сына Ильи в стилистике мультика «Синий Трактор»