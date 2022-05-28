Финансирование «Уфы» серьезно сократится после вылета в ФНЛ. Власти Башкортостана вряд ли помогут («Матч ТВ»)

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У «Уфы» могут возникнуть существенные проблемы с финансированием в следующем сезоне.

Команда из Башкортостана потерпела поражение от «Оренбурга» по сумме двух стыковых матчей (2:2, 1:2) и покинула РПЛ.

По сведениям «Матч ТВ», финансирование клуба серьезно сократится, и помощи от правительства республики ждать не стоит.

«Уфа» выступит в Олимп-ФНЛ впервые с сезона-2013/14.

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