«Оренбург» вышел в РПЛ, забив «Уфе» на 94-й минуте

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Оренбург Уфа Андрей Малых Марцел Личка Алексей Стукалов Футбол

«Оренбург» вышел в РПЛ, обыграв «Уфу» в стыковых матчах.

Команда чеха Марцела Лички дома сыграла вничью (2:2) с командой россиянина Алексея Стукалова в первом матче.

В ответной игре клуб из Оренбурга победил со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте защитника Андрея Малых и пробился в Премьер-лигу.

«Оренбург» вылетел в Олимп-ФНЛ в 2020 году и провел во втором дивизионе два сезона.

«Уфа» в 2014 году вернулась в РПЛ и с тех пор не покидала высший дивизион чемпионата России до сегодняшнего дня.

Сегодня в Премьер-лиге также остались «Химки», обыгравшие хабаровский СКА (3:1 по сумме двух матчей).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Уфа» – «Оренбург».

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