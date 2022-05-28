РФС и РПЛ обещали «Рубину» мораторий на вылет из РПЛ. Это было 22 марта на собрании клубов («Бизнес Online»)

Руководство РФС и РПЛ обещало мораторий на вылет из РПЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», такое обещание было дано 22 марта на собрании клубов РПЛ – первом очном после начала спецоперации на Украине.

Тогда под вопросом было участие казанского клуба в чемпионате России-2021/22. Кроме «Рубина», о будущем задумывался «Краснодар» Сергея Галицкого.

Когда стало известно, что эти два клуба могут сняться с текущего розыгрыша, президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о договоренности с президентом РФС Александром Дюковым. Руководители сошлись на введении моратория на вылет из Премьер-лиги. Это означало бы, что по итогам сезона лига лишь пополнилась бы двумя лидерами Олимп-ФНЛ и расширилась до 18 команд.

Имея в виду это обещание «Рубин» и «Краснодар» продолжили борьбу в чемпионате России. в итоге занял 4-е место, а «Рубин» стал 15-м и вылетел в ФНЛ напрямую.

В итоге на исполкоме РФС утвердили решение, согласно которому РПЛ не расширят – 16 команд сыграют в следующем сезоне. Мораторий на вылет не был введен.

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