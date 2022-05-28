Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным на ЧМ-2018. Он сказал ирландской делегации, что до этого был фанатом Конора

Владимир Зеленский раскритиковал за фото с .

Конор встретился с президентом России четыре года назад – на финале футбольного в Москве. Ирландец выложил совместное фото с Путиным и написал: «Этот человек – один из величайших лидеров нашего времени, и для меня было честью присутствовать вместе с ним на таком знаменательном событии». Спортсмен также сказал, что подарил ему первую бутылку своего виски Proper 12.

Президент Украины высказал свое мнение о бойце во время встречи с высокопоставленными ирландскими политиками в Киеве, утверждает Independent.ie.

Зеленский рассказал о своей недавней встрече с фронтменом U2 Боно, который перед этим дал концерт на станции метро в Киеве. О Боно президент Украины отзывался восторженно, а Макгрегора Зеленский раскритиковал. При этом он заявил, что до фото с Путиным был фанатом Конора.

«Он почувствовал, что он [Макгрегор] не поддерживает Украину», – заявил глава сената парламента Ирландии Марк Дэйли.

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