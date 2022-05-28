Сделка по продаже «Челси» за 4,25 млрд фунтов будет закрыта в понедельник

Смена владельцев в «Челси» завершится в понедельник.

Лондонцы объявили о том, что вчера было достигнуто окончательное соглашение о продаже клуба и консорциуму Clearlake Capital.

Ожидается, что сделка будет завершена 30 мая.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер продаст «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов.

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