Сделка по продаже «Челси» за 4,25 млрд фунтов будет закрыта в понедельник

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Тодд Боэли Футбол

Смена владельцев в «Челси» завершится в понедельник.

Лондонцы объявили о том, что вчера было достигнуто окончательное соглашение о продаже клуба Тодду Боэли и консорциуму Clearlake Capital.

Ожидается, что сделка будет завершена 30 мая.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович продаст «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов.

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