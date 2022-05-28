Старт финала ЛЧ отложен на 36 минут из-за проблем с безопасностью на стадионе

Задерживается начало финального матча .

Игра между и должна была начаться в 22:00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

УЕФА объявил, что причина в том, что болельщики вовремя не смогли попасть на стадион «Стад де Франс».

Журналист Мигель Дилэйни отмечает, что болельщики «Ливерпуля» приехали к стадиону три часа назад, однако не смогли попасть внутрь. В результате чего перед ареной образовались большие очереди.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры на 15 из-за проблем с безопасностью на стадионе.

Позже состоялся еще один перенос – на 6 минут. На данный момент планируется, что игра начнется в 22:36 по московскому времени.

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