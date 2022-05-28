Рапино призвала США изменить законы об оружии на фоне массовой стрельбы в Техасе: «Политики предлагают вооружить учителей. Безумие!»

призвала США изменить законы об оружии на фоне массовой стрельбы в Техасе.

Во вторник 18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде, штат Техас. Погибли 19 детей и 2 учителя. Преступник был застрелен в ходе штурма здания полицией.

«Я призываю людей использовать их голос, голосовать или звонить их представителям, донимать их или голосовать не за них, если они не изменят это, потому что нас буквально держат в заложниках в этой стране без всякой на то причины.

Единственная причина существования AR-15 (американская полуавтоматическая винтовка – прим. Sports.ru) – это убийство людей. Она не используется больше ни для чего. И очевидно, что она очень эффективна – и это просто душераздирающе.

Слышу, как некоторые политики говорят о вооружении наших учителей. Чтобы они могли кого-то убить? Типа логика такая? Остановить массовые убийства можно, убивая кого-то? Это просто совершенное безумие!» – сказала футболистка сборной США.

Рапино о стрельбе в школе в Техасе: «Мы живем в безумной стране. Можно пойти в церковь, в магазин и умереть»

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