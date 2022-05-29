Юрген Клопп уверен, что «Ливерпуль» сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.
«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем [в финале Лиги чемпионов].
Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.
Где [финал ЛЧ] в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер «Ливерпуля» после поражения от «Реала» в финале турнира (0:1).
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