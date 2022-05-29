Юрген Клопп: «Бронируйте отель в Стамбуле. Есть ощущение, что «Ливерпуль» снова сыграет в финале ЛЧ»

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Юрген Клопп уверен, что «Ливерпуль» сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.

«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем [в финале Лиги чемпионов]. 

Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где [финал ЛЧ] в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер «Ливерпуля» после поражения от «Реала» в финале турнира (0:1).

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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