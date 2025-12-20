  • Спортс
0

Ковач о 2:0 с «Гладбахом»: «Заслуженная победа «Дортмунда». Команда хорошо прогрессирует»

Ковач: «Дортмунд» заслуженно победил «Гладбах».

Тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (2:0) в Бундеслиге.

«Мы победили и вновь сыграли на ноль. Думаю, мы одержали заслуженную победу. Мы хорошо начали, но после первых 30 минут возникли некоторые проблемы.

Во втором тайме игра была как в баскетболе – от ворот до ворот. Команда хорошо прогрессирует, и мы довольны состоянием поля», – сказал Ковач.

После 15 матчей «Дортмунд» занимает в таблице 2-е место, отставая на 6 очков от «Баварии», у которой на игру меньше.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Менхенгладбах
logoНико Ковач
