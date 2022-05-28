Американский прыгун в высоту Кайнард дисквалифицирован на полгода за допинг. Он получил золото Лондона-2012 после отстранения Ухова

Американский прыгун в высоту Эрик Кайнард дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В январе Кайнард опубликовал в соцсетях фото, на котором ему делают внутривенное вливание.

Позже оказалось, что это был обычный физраствор, однако в объеме, превышающем допустимые значения.

Кайнард согласился с дисквалификацией, так как все равно решил завершить карьеру и не собирался больше выступать.

Кайнард – олимпийский чемпион Лондона-2012. Он получил золото после того, как победитель турнира россиянин был дисквалифицирован за допинг.