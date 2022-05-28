Гол Бензема «Ливерпулю» в 1-м тайме финала ЛЧ не засчитали из-за офсайда после ВАР

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Гол Карима Бензема в первом тайме финала Лиги чемпионов не был засчитан. 

На 43-й минуте матча с «Ливерпулем» нападающий «Реала» получил мяч в штрафной соперника после длинного заброса, потерял его, но мяч оказался у Федерико Вальверде, а затем – снова у Бензема, который забил гол. 

Однако после просмотра ВАР судьи приняли решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у Бензема.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» обслуживает Клеман Тюрпен, на ВАР работает Жером Брисар. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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