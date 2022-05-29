Перес о Мбаппе после победы в ЛЧ: «Это уже в прошлом»

не переживает из-за решения остаться в .

Ранее нападающий продлил контракт с парижским клубом до 2025 года, отклонив предложение «Мадрида» о переходе.

продолжит работать над тем, чтобы всегда привлекать лучших игроков.

Ситуация с Мбаппе уже в прошлом», – заявил президент «Реала» после победы клуба в финале Лиги чемпионов.

«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?