Перес о Мбаппе после победы в ЛЧ: «Это уже в прошлом»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Флорентино Перес не переживает из-за решения Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Ранее нападающий продлил контракт с парижским клубом до 2025 года, отклонив предложение «Мадрида» о переходе.

«Реал Мадрид» продолжит работать над тем, чтобы всегда привлекать лучших игроков.

Ситуация с Мбаппе уже в прошлом», – заявил президент «Реала» после победы клуба в финале Лиги чемпионов.

«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные