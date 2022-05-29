УЕФА о беспорядках перед финалом ЛЧ: «Турникеты были заблокированы тысячами фанатов с поддельными билетами. Рассмотрим вопрос с полицией»

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УЕФА выступил с заявлением о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов.

 Начало матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) было отложено на 36 минут. Часть зрителей не могла попасть внутрь стадиона «Стад де Франс», перед которым создались огромные очереди. Против болельщиков «Ливерпуля» применялся слезоточивый газ.

«В преддверии матча турникеты в проходах для «Ливерпуля» были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на турникетах.

Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно большее количество фанатов с подлинными билетами могло получить доступ на стадион.

Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.

УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», – говорится в заявлении союза.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

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