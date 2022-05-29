Куртуа – лучший игрок финала ЛЧ. Вратарь «Реала» сделал 9 сэйвов – рекорд с момента сбора статистики в 2004-м

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Тибо Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

30-летний голкипер «Реала» парировал все девять ударов футболистов «Ливерпуля» (1:0), которые были нанесены в створ ворот. 

В первом тайме мерсисайдцы нанесли пять ударов в створ, во втором – четыре.

9 сэйвов в финале Лиги чемпионов – лучший результат как минимум с сезона-2003/04, когда подобную статистику начали собирать.

В общей сложности по воротам бельгийца игроки английской команды пробили 23 раза.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов! С одним ударом в створ за финал

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