«Реал» выиграл 8 финалов Лиги чемпионов подряд. У «Мадрида» 14 побед в 17 финалах ЛЧ/КЕЧ

«Реал» в восьмой раз подряд выиграл финальный матч Лиги чемпионов.
Мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0) в финальной игре, которая состоялась в Париже.
Статистика семи предыдущих финалов испанской команды выглядит следующим образом:
Сезон 1997/98: победа «Реала» над «Ювентусом» (1:0);
Сезон 1999/00: победа «Реала» над «Валенсией» (3:0);
Сезон 2001/02: победа «Реала» над «Байером» (2:1);
Сезон 2013/14: победа «Реала» над «Атлетико» (4:1);
Сезон 2015/16: победа «Реала» над «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти);
Сезон 2016/17: победа «Реала» над «Ювентусом» (4:1);
Сезон 2017/18: победа «Реала» над «Ливерпулем» (3:1).
Всего «Реал» 17 раз играл в финале Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов. 14 раз мадридский клуб выиграл решающий матч, 3 раза уступил.
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