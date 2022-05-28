«Шахтер» будет участвовать в еврокубках, в какой бы лиге он ни играл, в российской или донбасской». Депутат Свищев о воссоздании клуба в ДНР

Депутат Дмитрий Свищев поддержал идею ДНР воссоздать .

«Это классная идея. В любой жизни необходимы не только производства, школы, больницы. Спортивную и социальную жизнь никто не отменял.

Спорт – одно из направлений, которое может сплотить людей в сложное, кстати, время. Для Донбасса процесс восстановления только начинается.

Важно, что [глава Донецкой Народной Республики] Пушилин отметил необходимость воссоздания спортивной инфраструктуры. В Донбассе знают, что такое футбол, любят футбол, знают, что такое «Шахтер», и ждут, когда любимая команда получит свой домашний стадион.

«Шахтер», конечно, будет участвовать в еврокубках, в какой бы лиге он ни играл, в российской или донбасской», – сказал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

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