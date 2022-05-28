Эдуард Латыпов: «Сейчас людьми движет не доброта или любовь, ценности поменялись. Европейская толерантность. Боишься за детей»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своем отношении к религии.

– Ты сказал, что ты верующий человек. А кто привел тебя в веру?

– Сложно сказать. Семья у меня разносторонняя: отец – мусульманин, мама – католичка, а я – православный. Всего намешано. У меня всегда было внутри какое-то четкое понимание присутствия Бога в моей жизни. Не знаю, почему – внутреннее состояние такое. На протяжении жизни, когда становился взрослым.

Хотя я жил в мусульманском селе, я в мечеть не ходил, но родители меня и не заставляли. И на папиных праздниках постоянно был, и в костелах в Беларуси – и там, и там, короче. Всегда я чувствовал присутствие, и в детстве, когда я где-то падал, мимо меня что-то пролетало, я чудесным образом оставался целым.

Был момент, когда у маминой подруги сгорел дом, и мама сказала – приходи к нам жить. А она была православная, читала вечером всегда молитвы. Мы жили в одной комнате, и я буквально под это засыпал. Может быть, это был переходный момент, почему я пошел в православие, а не к маминой или папиной вере.

– Ты, как православный человек, ощущаешь, что сейчас, как никогда, в мире очень много зла?

– Да. Людьми движет не доброта или любовь, ценности поменялись. Тот же институт семьи преобразился, сами понимаете, европейская толерантность, и на это немножко страшно смотреть, что будет в будущем. Уже боишься за своих детей тоже.

– Ты за ребенка боишься?

– Естественно, страх есть. Но моя задача – сделать так, чтобы она была готова к этому, вложить в нее все то, что есть в моем воспитании, постараться, чтобы она выросла хорошим человеком и перенесла этот опыт своим детям. Остаться человеком, настоящим.

– А как остаться человеком в такие непростые времена, когда стреляют, когда страны ополчились друг на друга, когда все, что было незыблемым, подверглось культуре отмены, и говорят, что все мы жили неправильно и сами себя обманывали?

– Если лениться, ничего не делать и просто принимать то, что говорят массы, то все так и будет падать в бездну. Думаю, в любой вере нет плохого, там все выстроено на любви, на взаимопонимании. Просто люди либо хотят ставить это в основу, либо нет. От человека зависит.

На самом деле тяжело, да. Всю жизнь ты должен стараться работать над собой. Жизнь – это борьба, всю жизнь борьба добра и зла внутри себя, и в мире так же.

Борьба снаружи и внутри, и самое главное, чтобы ты остался победителем, чтобы победило добро. Если каждый начнет с самого себя по чуть-чуть, может быть, что-то и поменяется, – сказал Латыпов.