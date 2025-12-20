Пименов о Вере в «Локо»: «Поможет, если «Спартак» заберет из аренды Пруцева. Данил лучше Лукаса»

Пименов о Вере в «Локо»: поможет, если «Спартак» заберет из аренды Пруцева.

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов оценил переход хавбека Лукаса Веры в московский клуб.

— Вера — усиление для «Локо»?

— Если «Спартак» заберет из аренды Пруцева, то, наверное, Вера поможет. Если Пруцев остается в «Локо», то, думаю, что нет.

— Почему? Они будут мешать друг другу, или Пруцев лучше Веры?

— Думаю, лучше, — сказал Пименов.