«Ливерпуль» запросил расследование беспорядков перед финалом ЛЧ: «Болельщики не должны переживать такое перед важнейшим матчем в европейском футболе»

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«Ливерпуль» опубликовал заявление касательно организации финала Лиги чемпионов.

Начало матча между «Реалом» и «Ливерпулем» отложено на 36 минут. Зрители не могли попасть внутри стадиона «Стад де Франс», перед которым создались огромные очереди.

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись на «Стад де Франс».

Это важнейший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те события, которые мы увидели сегодня вечером.

Мы запросили официальное расследование», – говорится в сообщении мерсисайдского клуба.

Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ 😱😱😱

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