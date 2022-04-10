Ян проиграл Стерлингу, «Зенит» победил в Грозном впервые за 7 лет, фигуристы оправдываются после шоу Плющенко, 3 ассиста Месси и хет-трики Неймара и Мбаппе, падение «МЮ» и «Рубина» и другие новости

1. Лидер РПЛ «Зенит» не думает никого подпускать – традиционно сложный выезд в Грозный на этот раз оказался успешным. Первую за семь лет лет гостевую победу над «Ахматом» (2:0) принес шикарный гол Алберто, а точку в концовке поставил Ерохин. Серия питерцев без поражений – 13 матчей.

«Зенит» оторвался от ЦСКА, который сенсационно уступил «Химкам» – 2:4. Один из голов Акинфееву забил сын инвестора подмосковного клуба, выход которого в старте так громко обсуждали. Едва не оступилось и «Динамо», однако автогол Гоцука на 87-й минуте принес бело-голубым непростую победу над «Нижним Новгородом» (1:0). «Рубин» продолжил сближение с зоной вылета, уступив, по сути, дублю «Краснодара» – это четвертое поражение команды Слуцкого подряд. Все результаты дня можно изучить здесь.

2. UFC 273. Петр Ян проиграл реванш Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

В других боях вечера Чимаев победил Бернса единогласным решением судей, а 44-летний Олейник справился с Вандераа (60-я победа!). Все результаты – здесь.

3. Некоторым фигуристам пришлось оправдываться после шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Александра Бойкова заявила, что «наше творчество – это фигурное катание и не больше», Елизавета Туктамышева отметила, что ей хотелось верить, что «спорт вне политики, но это оказалось не так». Тем не менее министр спорта Тульской области настаивает, что в шоу не было никакой политики, а Яна Рудковская подчеркнула, что проводившиеся перед шоу мероприятия не имеют к ней и Плющенко никакого отношения.

4. «ПСЖ» покуражился в игре с «Клермоном» – 6:1. Неймар и Мбаппе оформили по хет-трику, а Лео Месси отдал три голевые передачи – всего у него 16 результативных действий в 20 матчах. Остальные результаты Лиги 1 – здесь.

5. «МЮ» еще сильнее отдалился от топ-4 после поражения от «Эвертона». «Юнайтед» выиграл лишь один матч из семи последних, а у Рангника вообще худший процент побед среди всех тренеров клуба в АПЛ. Роналду психанул после игры и разбил телефон фаната на эмоциях, однако спустя несколько часов извинился. Осечкой «МЮ» не смог воспользоваться «Арсенал», проигравший дома «Брайтону», а вот «Тоттенхэм» разнес «Астон Виллу» и теперь видится фаворитом за место в зоне ЛЧ. Все результаты английского чемпионата – здесь.

6. Очередной гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» – 6:3. Евгений Малкин сделал 700-й голевой пас в НХЛ в этой игре.

«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» (6:1), Тарасенко набрал 3 (1+2) очка, Барбашев – 2 (1+1), Варламов пропустил 6 шайб. «Рейнджерс» были сильнее «Оттавы» (5:1), Панарин набрал 3 (1+2) очка. Все результаты дня – здесь.

7. «Реал» сделал еще один шаг к чемпионству благодаря победе над «Хетафе» (2:0). Бэйл вышел на «Сантьяго Бернабеу» впервые с 2020-го и был освистан. Все результаты испанской Ла Лиги – здесь.

8. В Серии А «Интер» разобрался с «Вероной», а «Ювентус» одержал волевую победу над «Кальяри» – решающий гол забил Влахович на 75-й минуте. Результаты чемпионата Италии можно изучить по ссылке.

9. «Металлург» забросил шесть безответных шайб «Трактору» и ведет в финале Востока 3-1.

10. НБА. 41+20 Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану», «Мемфис» с вернувшимся Морэнтом разгромил «Новый Орлеан» и другие результаты.

11. Финский юрист обратился в WADA с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении допинга.

12. Призеры Олимпиады-2022 вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию. Это связано с тем, что иностранные производители не смогли предоставить необходимое количество машин.

13. Американская фигуристка Алиса Лью завершила карьеру в 16 лет.

14. Шарль Леклер взял поул в квалификации Гран-при Австралии.

Цитаты дня

Жоаозиньо: «С российским паспортом тяжело получить визу. За границей он почти ничего не дает»

Слуцкий о «Рубине»: «Рискую репутацией и карьерой, но развернуться и уйти – последнее дело»

Рудковская о предстоящем шоу Плющенко в Санкт-Петербурге: «Будет вау-сюрприз. Никто не ожидает того, что будет»

Журова о том, что призеры Олимпиады-2022 получат денежные компенсации вместо автомобилей: «На фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин»