не хочет уходить из «Рубина» после поражения от (0:1) в .

«Если я здесь работаю, то мотивация остается. Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что мы лучше играть мы не будем без семи игроков основы.

Я сильно рискую своей репутацией и карьерой. Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти – это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе.

Смотрели сериал «Перевал Дятлова», где все остались умирать вместе? Не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца», – заявил главный тренер .

Посчитали признанные ошибки судей за 2 года – кажется, Слуцкий злится не зря. Но «Ростов» страдает больше