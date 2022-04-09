Слуцкий о «Рубине»: «Рискую репутацией и карьерой, но развернуться и уйти – последнее дело»

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Леонид Слуцкий не хочет уходить из «Рубина» после поражения от «Краснодара» (0:1) в РПЛ.

«Если я здесь работаю, то мотивация остается. Мне было бы проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я понимал, что мы лучше играть мы не будем без семи игроков основы.

Я сильно рискую своей репутацией и карьерой. Но мы начали делать это вместе, и у нас прекрасный контакт с командой. Сейчас развернуться и уйти – это последнее дело. Лучше погибнуть в бою всем вместе.

Смотрели сериал «Перевал Дятлова», где все остались умирать вместе? Не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца», – заявил главный тренер «Рубина».

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