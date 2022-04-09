НБА. «Филадельфия» – «Индиана», «Мемфис» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи

В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

В 20:00 по мск начнется встреча – .

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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