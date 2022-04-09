НБА. «Филадельфия» – «Индиана», «Мемфис» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи

В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
В 20:00 по мск начнется встреча «Филадельфия» – «Индиана».
«Мемфис» примет «Новый Орлеан».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 01.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 10 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 10 апреля, 04.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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