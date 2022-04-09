НБА. «Филадельфия» – «Индиана», «Мемфис» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Теги результаты Голден Стэйт Индиана Клипперс Мемфис Новый Орлеан Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

В 20:00 по мск начнется встреча «Филадельфия»«Индиана».

«Мемфис» примет «Новый Орлеан».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Индиана
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Мемфис – Новый Орлеан
Дата проведения
10 апреля, 01.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
10 апреля, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
10 апреля, 04.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные