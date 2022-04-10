Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на UFC 273. Это первая победа Хамзата не финишем

На UFC 273 состоялся бой топовых полусредневесов: и .

В первом раунде Чимаев отправил соперника в нокдаун, однако уже во втором Бернс ответил Хамзату тем же. Тем не менее, Чимаев восстановился к третьему отрезку и уверенно забрал финальный раунд, победив в бою.

Счет судейских записок: 29-28 трижды. Это первая победа Чимаева, в которой он не финишировал оппонента. Теперь его рекорд 11-0, а после ближайшего обновления рейтингов он займет 2-е место в топе дивизиона.

Реванш Петра Яна и Стерлинга – за чемпионский титул. Онлайн-трансляция UFC 273