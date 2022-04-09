Садыгов забил ЦСКА на 9-й минуте. Это его первый гол в РПЛ

забил за в матче с ЦСКА.

Нападающий открыл счет на 9-й минуте игры 24-го тура . Он замкнул прострел с левого фланга.

Гол в ворота ЦСКА стал для Садыгова первым в РПЛ. До сегодняшней игры в 6 матчах этого сезона он провел на поле суммарно 29 минут.

Ранее появилась информация о том, что некоторые игроки «Химок» думали о бойкоте матча с ЦСКА из-за разногласий с тренером Сергеем Юраном. Сообщалось, что причина недовольства футболистов заключается в возможном выходе Садыгова на поле.

21-летний форвард – сын главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и ЦСКА.