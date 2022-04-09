Рудковская о предстоящем шоу Плющенко в Санкт-Петербурге: «Будет вау-сюрприз. Никто не ожидает того, что будет»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона , высказалась о шоу «Союз чемпионов».

— Как удалось собрать всех спортсменов? Ведь у всех разные тренеры, все действующие спортсмены. Будут ли меняться составы в течение тура и какие вообще дальнейшие планы?

— У нас прекрасные отношения со всеми тренерскими штабами. В Санкт-Петербурге к нам присоединятся Саша Трусова, Миша Коляда, чудесная питерская школа нас поддержит. Нам очень приятно видеть Алену Косторную. Будут еще сюрпризы — не могу сказать какие. Мы решили, что в каждом городе у нас будет сюрприз. Но это будет такой вау-сюрприз — никто не ожидает того, что будет в Санкт-Петербурге.

— Известно уже, какие города будут в туре?

— Да, у нас будет 15 городов. Это, безусловно, Санкт-Петербург, потому что там арена на 12 000 зрителей, и я думаю, что после Басты никто давно там не собирал столько людей — это в принципе сделать сейчас очень тяжело, но я думаю, у нас будет солд-аут. Уже сейчас осталось буквально немного билетов на это шоу.

Это будут, конечно же, Москва, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Кемерово — будет много городов, прямо все не могу вспомнить. В Санкт-Петербурге и Москве будут сюрпризы, которые никто не ожидает, и мы их не объявляем, — сказала Рудковская.

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