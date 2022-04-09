Финский юрист обратился в WADA с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении допинга

Финский юрист Лаури Тарасти обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов, от международных соревнований.

Юрист заявил, что главный консультант WADA по юридическим вопросам Росс Вентцель заинтересовался предложением.

«Вопрос будет рассмотрен в WADA. Хорошо бы разобраться, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена.

Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для , – сказал Тарасти.

Тарасти предлагает ввести персональное отстранение для тренера – это означает запрет на участие в международных соревнованиях, при этом тренерская деятельность может продолжаться в прежнем режиме.

В какой срок будет рассмотрено предложение, не сообщается.

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