Финский юрист обратился в WADA с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении допинга

Теги сборная России допинг WADA Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Финский юрист Лаури Тарасти обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов, от международных соревнований. 

Юрист заявил, что главный консультант WADA по юридическим вопросам Росс Вентцель заинтересовался предложением.

«Вопрос будет рассмотрен в WADA. Хорошо бы разобраться, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена.

Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», – сказал Тарасти.

Тарасти предлагает ввести персональное отстранение для тренера – это означает запрет на участие в международных соревнованиях, при этом тренерская деятельность может продолжаться в прежнем режиме. 

В какой срок будет рассмотрено предложение, не сообщается.

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