Формула-1. Гран-при Австралии-2022. Квалификация. Онлайн

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В 9:00 по московскому времени на городской трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне стартовала квалификация к третьему этапу «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Австралии.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

«Феррари» – фаворит квалификации в Австралии, Хэмилтон снова далеко от лидеров

Альберт-парк, Мельбурн
9 апреля 2022 года
Квалификация
 

Гран-при Австралии-2022. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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