UFC 273: Ян против Стерлинга, Чимаев – Бернс, Волкановски – Корейский Зомби и другие бои

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 273.

Главным событием вечера станет бой чемпиона полулегкого дивизиона (22-1) против Чан Сон Юнга (17-6), известного как Корейский Зомби.

В со-главном поединке состоится реванш чемпиона легчайшего дивизиона (20-3) и Петра Яна (16-2).

Другие бои UFC 273:

Гилберт Бернс (20-4) — (10-0);

(11-2) — Тиша Торрес (14-7);

Йэн Гэрри (12-1) — Дэриан Викс (5-2);

Жаирзиньо Розенструйк (12-3) — Марчин Тыбура (22-7);

Эспен Лэдд (15-2) — Ракель Пеннингтон (15-9);

(59-16-1) — Джаред Вандераа (11-7).

Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 05:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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