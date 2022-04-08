UFC 273: Ян против Стерлинга, Чимаев – Бернс, Волкановски – Корейский Зомби и другие бои

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 273.
Главным событием вечера станет бой чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски (22-1) против Чан Сон Юнга (17-6), известного как Корейский Зомби.
В со-главном поединке состоится реванш чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга (20-3) и Петра Яна (16-2).
Другие бои UFC 273:
Гилберт Бернс (20-4) — Хамзат Чимаев (10-0);
Маккензи Дерн (11-2) — Тиша Торрес (14-7);
Йэн Гэрри (12-1) — Дэриан Викс (5-2);
Жаирзиньо Розенструйк (12-3) — Марчин Тыбура (22-7);
Эспен Лэдд (15-2) — Ракель Пеннингтон (15-9);
Алексей Олейник (59-16-1) — Джаред Вандераа (11-7).
Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 05:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
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