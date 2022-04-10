44-летний Олейник победил Вандераа на UFC 273. Для Алексея это 60-я победа в MMA

В предварительном карде UFC 273 состоялся очередной поединок Алексея Олейника (60-16-1), соперником которого был Джаред Вандераа (11-8).

Поединок закончился уже в первом раунде – победой Олейника болевым приемом. Для Алексея эта победа стала 60-й в профессиональной карьере MMA, также теперь у него 7 финишей сабмишенами в UFC. Это второй результат в тяжелом дивизионе: на первом месте находится Фрэнк Мир (8).

Изначально Олейник должен был встретиться с Илиром Латифи, но поединок сначала перенесли, а затем Латифи снялся из-за проблем со здоровьем.

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