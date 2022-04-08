Чемпионат Франции. «Лорьян» примет «Сент-Этьен», «ПСЖ» завтра сыграет с «Клермоном»

«Лорьян» примет «Сент-Этьен» в стартовом матче 31-го тура Лиги 1.
В субботу «Ренн» сыграет на выезде с «Ренном», «ПСЖ» – с «Клермоном».
В воскресенье «Монако» Александра Головина примет «Труа», «Страсбур» сыграет с «Лионом», «Марсель» – с «Монпелье».
31-й тур
- Дата проведения
- 8 апреля, 22.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 9 апреля, 18.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 10 апреля, 14.00, «Матмют Атлантик»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 10 апреля, 18.05, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 10 апреля, 20.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 10 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.