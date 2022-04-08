Чемпионат Франции. «Лорьян» примет «Сент-Этьен», «ПСЖ» завтра сыграет с «Клермоном»

примет в стартовом матче 31-го тура Лиги 1.

В субботу «Ренн» сыграет на выезде с , – с .

В воскресенье Александра Головина примет , сыграет с , – с .

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1