Чемпионат Франции. «Лорьян» примет «Сент-Этьен», «ПСЖ» завтра сыграет с «Клермоном»

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«Лорьян» примет «Сент-Этьен» в стартовом матче 31-го тура Лиги 1.

В субботу «Ренн» сыграет на выезде с «Ренном», «ПСЖ» – с «Клермоном»

В воскресенье «Монако» Александра Головина примет «Труа», «Страсбур» сыграет с «Лионом», «Марсель» – с «Монпелье»

Чемпионат Франции

31-й тур

Лорьян – Сент-Этьен
Дата проведения
8 апреля, 22.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика

 

Реймс – Ренн
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика

 

Клермон – ПСЖ
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика

 

Бордо – Метц
Дата проведения
10 апреля, 14.00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика

 

Анжер – Лилль
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика

 

Брест – Нант
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика

 

Монако – Труа
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

 

Ланс – Ницца
Дата проведения
10 апреля, 18.05, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика

 

Страсбур – Лион
Дата проведения
10 апреля, 20.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика

 

Марсель – Монпелье
Дата проведения
10 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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