Чемпионат Италии. «Интер» примет «Верону», «Ювентус» в гостях у «Кальяри»

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«Интер» принимает «Верону», «Ювентус» играет на выезде с «Кальяри» в 32-м туре итальянской Серии А.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Сассуоло», «Милан» – с «Торино», «Наполи» будет противостоять «Фиорентина».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Сампдория».

Чемпионат Италии

32-й тур

Эмполи – Специя
Дата проведения
9 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
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Интер – Верона
Дата проведения
9 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Кальяри – Ювентус
Дата проведения
9 апреля, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Лацио
Дата проведения
10 апреля, 13.30, «Луиджи Феррарис»
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Сассуоло – Аталанта
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Наполи – Фиорентина
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
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Венеция – Удинезе
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Рома – Салернитана
Дата проведения
10 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
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Торино – Милан
Дата проведения
10 апреля, 21.45, «Олимпико ди Торино»
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Болонья – Сампдория
Дата проведения
11 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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