Чемпионат Италии. «Интер» примет «Верону», «Ювентус» в гостях у «Кальяри»

«Интер» принимает «Верону», «Ювентус» играет на выезде с «Кальяри» в 32-м туре итальянской Серии А.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Сассуоло», «Милан» – с «Торино», «Наполи» будет противостоять «Фиорентина».
Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Сампдория».
32-й тур
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 9 апреля, 21.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 10 апреля, 13.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 10 апреля, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 11 апреля, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.