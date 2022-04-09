Чемпионат Италии. «Интер» примет «Верону», «Ювентус» в гостях у «Кальяри»

принимает «Верону», играет на выезде с «Кальяри» в 32-м туре итальянской Серии А.

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука встречается в гостях с «Сассуоло», – с «Торино», будет противостоять «Фиорентина».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Сампдория».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А