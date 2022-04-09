Американская фигуристка Алиса Лью завершила карьеру в 16 лет

Американская фигуристка заявила, что завершает спортивную карьеру.

«Я хочу объявить, что я ухожу из фигурного катания. Я начала кататься, когда мне было 5 лет, так что провела около 11 лет на льду, и это были безумные 11 лет! Было много хорошего и много плохого, но что есть, то есть. У меня появилось так много друзей и так много хороших воспоминаний, которые останутся у меня на всю оставшуюся жизнь.

Я, честно говоря, никогда не думала, что достигну так много. Я так счастлива! Я так довольна тем, как сложилась моя карьера в фигурном катании! Теперь, когда я, наконец, достигла своих целей в фигурном катании, я собираюсь двигаться дальше по жизни.

Я, наверное, просто буду проводить все свое свободное время с семьей и друзьями, и я также собираюсь учиться. Но фигурное катание научило меня в жизни гораздо большему, чем я ожидала. Я очень рада, что каталась», – написала Лью.

Алисе Лью 16 лет, она является двукратной чемпионкой США (2019, 2020), бронзовым призером ЧМ-2022. На Олимпийских играх в Пекине она заняла седьмое место.

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