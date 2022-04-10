Джа Морэнт вернулся после трехнедельного отсутствия и набрал 21 очко и 9 передач в победном матче против «Пеликанс»

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся в стартовую пятерку в субботнем победном матче против «Нового Орлеана» (141:114).

Лидеру «Гризлис» хватило 27 минут, чтобы набрать 21 очко (7 из 14 с игры), сделать 9 передач и 4 подбора.

Морэнт не играл с 18 марта из-за боли в колене и пропустил девять матчей. В отсутствие своего лидера «Мемфис» выиграл семь матчей из девяти. В целом в этом сезоне результат команды без Морэнта – 20-4.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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