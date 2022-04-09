Рудковская о шоу Плющенко в Туле: «Нас пригласили как шоу «Союз чемпионов», как «Союз чемпионов» мы выступили. А что было до этого...»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона , высказалась о шоу «Союз чемпионов», которое прошло сегодня в Туле.

Мероприятие было представлено как патриотическое – в подтрибунном помещении были лозунги Za мир, Za Россию, Za будущее, на билетах – Za Россию. При этом ведущая Яна Рудковская объявила: «Наше шоу вне политики».

– Мы даже не знали, что здесь еще какие-то еще мероприятия проходят. Вообще должно было быть только наше (шоу). Но мы увидели, что есть еще какой-то блок детской самодеятельности. В общем, было тут весело и интересно.

– Не опасаетесь, что участие спортсменов в таком мероприятии, где множество символики, повлечет санкции? Буква Z на билетах тех же.

– К нам это не имело отношения. У нас не было билетов. У нас есть только наше шоу. Нас пригласили как шоу «Союз чемпионов», как «Союз чемпионов» мы выступили. А что было до этого... – сказала Рудковская.