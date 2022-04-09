Туктамышева об участии в шоу Плющенко: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так»

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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась об участии в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». 

«Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так.

Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь – я этим живу.

Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений.

В полной растерянности», – написала Туктамышева в инстаграме.

«Я даже понятия не имела, что такое будет. Никто не знал, мне очень жаль», – добавила она в комментариях. 

Мероприятие, прошедшее в Туле, было представлено как патриотическое, а ведущая Яна Рудковская объявила: «Наше шоу вне политики».

Фото: твиттер bkswans

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