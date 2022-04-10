Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби в главном событии UFC 273

В Джексонвилле (Флорида) завершился турнир UFC 273, в главном событии которого состоялся поединок за титул в полулегком весе.

В октагоне встретились Алекс Волкановски и Чан Сон Юнг, известный как «Корейский Зомби». Победу техническим нокаутом в четвертом раунде одержал австралийский боец.

Волкановски в 23-й раз в профессиональной карьере одержал победу, на его счету лишь одно поражение. Корейский Зомби остался с 17 победами в послужном списке, это поражение стало для него седьмым в ММА.

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