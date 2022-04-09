Фонд поддержки олимпийцев России: «Принято решение о замене призерам Игр автомобилей на денежные гранты. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства»

Фонд поддержки олимпийцев России подтвердил, что призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине получат денежные компенсации вместо призовых автомобилей.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства.

Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», – заявили в Фонде поддержки олимпийцев.

За золотую медаль Олимпиады-2022 спортсмену выплачиваются призовые в размере 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, за бронзу – 1,7 млн.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России завоевала 32 медали в 10 видах спорта.

Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию («Матч ТВ»)